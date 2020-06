Von der Prohibition 1920 zu Corona 2020 – 100 Jahre Verbrechertum

Epstein: Hier geht es in Wirklichkeit um politische und wirtschaftliche Erpressungsnetzwerke in die auch belegbar Geheimdienste verwickelt sind.

Die Netflixserie ist ein korruptes Produkt, das von den Tätern gekauft wurde, um dies zu vertuschen und alles Richtung Missbrauch zu lenken. Vicky Ward hat sich nachgewiesenermaßen von Maxwell erpressen/bestechen lassen.

Gates, Clinton und Trump waren in den 90ern schon sehr eng mit Epstein. Ivana Trump hat damals gemeinsam mit Maxwell Mädels rekrutiert.

Ich habe ein Essay dazu geschrieben, wenn Sie die Hintergründe interessieren.

Ich muss mal wieder eine Geschichte schreiben. Meine letzte Geschichte vom Deep State, die ich 2017 schrieb, hat viele von euch ratlos zurückgelassen. Diese wird auch unangenehm. Ich möchte mich heute mal wieder ein bisschen aus dem Fenster lehnen und meinem gesunden Menschenverstand vertrauen. Anstatt immer vorsichtig zu betonen, dass ich nur Fakten sammele.

Fakten führen immer zu Thesen. Und je mehr Fakten, desto besser die Thesen…hier weiter…..