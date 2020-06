Facebook löscht auch Videos von Robert F. Kennedy Jr.

Am 28. Mai nach 10 Minuten entfernte Facebook mein IGTV-Interview mit Polly Tommy ohne Kommentar oder Erklärung. Es gab keine Ungenauigkeiten in dem 45-Minuten-Segment. Jede Aussage kann der Peer-Review-Wissenschaft entnommen werden.

Mark Zuckerberg sagt, dass Facebook sich auf die WHO verlässt, um zu bestimmen, welche Aussagen “Impfstoff-Fehlinformationen” sind. Dieser Begriff ist jetzt ein Euphemismus für jede Aussage, die von den offiziellen Verlautbarungen der WHO abweicht, die oft eine Menge von Ungenauigkeiten und Unwahrheiten sind.

Die WHO ist das Instrumentarium von Bill Gates. Er ist der größte Einzelspender der WHO und der weltgrößte Impfstoffhersteller. Die Verlautbarung der WHO aus dem Jahr 2019, dass das “Zögern mit dem Impfstoff” die größte globale Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt, ist an sich schon eine riesige Ansammlung voller falscher Impfstoffinformationen. Diese Erklärung ist bezeichnend dafür, wie Gates’ in diktatorische Kontrolle die WHO zu einer Marionette für seine persönlichen Besessenheit und seine private Finanzplanung gemacht hat.

Gates finanziert auch die Factchecker-Funktion von Facebook, die ihm die Macht gibt, den globalen Informationsfluss zu zensieren und zu kontrollieren. Wo sind all meine Freunde, die liberalen Verfechter der Redefreiheit? Wie lange werden sie noch schweigen?

Das Gelöschte Video ist hier zu sehen….