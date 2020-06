Henry Kissinger hat die aktuellen Geschehnisse als „Coronavirus-Weltordnung“ bezeichnet. Für jemanden, der seit Jahren die Weltordnung fördert, ist dies keine Überraschung. Er weiß genau, was passiert. In diesem Studium werden wir versuchen zu verstehen, was als Ergebnis dieses Coronavirus geschieht. Zudem möchte ich ermutigen, untersuche bitte alles, was du in diesem Studium siehst.

