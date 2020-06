Coronavirus: John Magufuli erklärt Tansania für Covid-19 frei

Alls Erinnerung:

Er hat die desolaten Tests gnadenlos als unbrauchbar überführt, da sie auch Ziegen und Papayas als Covid-positiv auswiesen.Zusätzlich hat er das Kräutertonikum vom Präsidenten Madagaskars erhalten.

Tansanias Präsident John Magufuli hat das Land dank der Gebete der Bürger für “coronavirusfrei” erklärt.

“Die Coronakrankheit ist dank Gott ausgerottet”, sagte Magufuli vor Gläubigen in einer Kirche in der Hauptstadt Dodoma.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Besorgnis über die Strategie der Regierung bezüglich Covid-19 zum Ausdruck gebracht.

Die Regierung hat die Veröffentlichung von Daten über die Zahl der Coronavirus-Fälle im Land eingestellt.

Am 29. April, dem letzten Tag, an dem offizielle Daten veröffentlicht wurden, gab es 509 Fälle mit 21 Todesfällen in Tansania. Herr Magufuli sagte jedoch letzte Woche, dass in der größten Stadt, Dar es Salaam, nur vier Patienten in Behandlung seien.

Im vergangenen Monat kritisierte die Regierung Tansanias die US-Botschaft im Land, die davor warnte, dass die Krankenhäuser in Dar es Salaam “überlastet” seien und dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus zu infizieren, “extrem hoch” sei.

Herr Magufuli hat wiederholt gesagt, die Gesundheitskrise sei übertrieben, und die Menschen aufgefordert, Gottesdienste in Kirchen und Moscheen zu besuchen, und gesagt, dass Gebete das Virus “besiegen” können.

Was hat Magufuli genau gesagt?

“Ich möchte den Tansaniern aller Glaubensrichtungen danken. Wir haben für Gott gebetet und gefastet, um uns vor der Pandemie zu retten, die unser Land und die Welt heimgesucht hat. Aber Gott hat uns geantwortet.

“Ich glaube, und ich bin sicher, dass viele Tansanier glauben, dass die Koronakrankheit von Gott beseitigt worden ist”, sagte er am Sonntag in Dodoma zu den Gläubigen.

Seine Äußerungen wurden mit Applaus und feierlichem Gejohle begrüßt.

Herr Magufuli lobte auch den Priester und die Gläubigen dafür, dass sie keine Handschuhe und Masken tragen, um sich vor dem Virus zu schützen.

Weiter sagte er:



“Die Korona ist beendet”.

“Der Gesundheitsminister sagte mir, dass wir nur vier Patienten in Dar es Salaam haben, Gerüchte, die das Gegenteil behaupten wird auch das nicht verhindern”, sagte er.

“Wir müssen vorsichtig sein, denn einige dieser Spenden zur Bekämpfung des Coronavirus könnten zur Übertragung des Virus verwendet werden.

“Ich möchte die Tansanier dringend bitten, keine Spenden von Masken anzunehmen, sondern den Spendern zu sagen, dass sie sie mit ihren Frauen und Kindern verwenden sollen”, fügte er hinzu.

Der tansanische Präsident ist einer von mehreren afrikanischen Führern, die das Kräutertonikum erhalten haben, das vom Präsidenten Madagaskars als Heilmittel für Covid-19 angepriesen wird. Es ist unklar, ob es an Patienten in Tansania abgegeben wurde.

Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das Tonikum wirkt, und die WHO hat die Menschen dringend aufgefordert, keine unbewiesenen Medikamente zu verwenden.

Oppositionspolitiker haben Herrn Magufuli in der Vergangenheit kritisiert, weil er eine Politik förderte, die der Gesundheit der Tansanier schaden könnte.

Die Leiterin der Ärztekammer Tansanias, Elisha Osati, unterstützte die Regierung in einem kürzlichen BBC-Interview und sagte, dass die Krankenhäuser normal funktionierten und dass die Mehrheit der stationären Coronavirus-Patienten unter leichten Symptomen litten.

Magufuli hat den Gesundheitsbeamten des Landes vorgeworfen, die Coronavirus-Krise übertrieben zu haben. Er hat auch die strengen Maßnahmen der Nachbarländer zur Bekämpfung der Pandemie lächerlich gemacht.