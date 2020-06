Wenn Putin die Hoffnung für die Demokratie ist

Wahrscheinlich wird Ihnen das, was Sie jetzt lesen werden, nicht gefallen. Vielleicht werden Sie sogar wütend. Aber was, wenn ich sage, dass Herr Putin einer der konsequentesten Verfechter der Demokratie in der heutigen Welt ist? Wahr oder falsch? Sehen wir uns die Fakten an.

Diese paradoxe Schlussfolgerung wurde erst offensichtlich, als die Welt vor der Herausforderung stand, gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen zu müssen, einen biologischen Virus, der die Unvollkommenheiten unserer Welt aufdeckte und gleichzeitig verschärfte – von der Fehlfunktion der globalen Regierungssysteme bis zu den chronischen Missverhältnissen in der wirtschaftlichen Entwicklung, der Verbreitung der Informationsanarchie, den latenten sozialen Ungleichheiten und den rassischen, ethnischen und religiösen Spannungen. Gesellschaften auf der ganzen Welt haben zu ihrer Überraschung erkannt, dass die Systeme der schwachen Bindungen und Signale, der verteilten Kontrolle, der lokalen Selbstverwaltung, der Delegierung von Souveränität an die supranationale Ebene und des totalen Pluralismus in einem „irdischen Paradies“ gut funktionieren, aber bei der ersten existentiellen Bedrohung wie eine Fata Morgana, eine atmosphärische optische Illusion, die aus mehrfach verschobenen Bildern realer Objekte besteht, dahinschmelzen. Wer in der Zeit des Wohlbefindens glaubt, sich für immer von der Not befreit zu haben, der irrt.

Im Gegensatz zu all dem oben Gesagten hat sich Putins Russland als erstaunlich organisiert und widerstandsfähig erwiesen. Außerdem konnte es diesmal ohne die Horden mongolischer Reiter oder „General Frost“ oder Stalin und seinen Gulag auskommen. Dank seiner Krisenbereitschaft hat der Kreml beeindruckende Leistungsindikatoren erreicht, darunter auch umfangreiche humanitäre Hilfe für andere betroffene Länder – von Italien bis zu den Vereinigten Staaten. Die Frage ist, wer hat Russland geholfen?

Vielleicht waren wir es, die Russland an den permanenten Krisenzustand…..