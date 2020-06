Risse im Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den USA

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass es im Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien tiefe Risse gibt. Allerdings muss man sehr genau lesen, um diese zu erkennen.

In diesen Tagen hat die Opec-Plus weitere Reduzierungen der Ölförderung beschlossen. Die kurzen Artikel zu dem Thema sind im medialen Lärm um Corona und die Unruhen in den USA fast untergegangen. Und wenn man die Berichte der Medien liest, waren sie auch nicht allzu spannend: Wegen des Rückgangs der Nachfrage nach Öl infolge der Corona-Krise und der weltweit vollen Öllager wollen die erdölfördernden Länder die Förderung weiterhin niedrig halten, um den Ölpreis zu stabilisieren.

So weit so richtig und so weit so unspektakulär…..

Interessant wird es