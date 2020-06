Ex-ISISIS-Mitglied enthüllt Verbindungen von Terroristen mit britischem MI6

Ein ehemaliges Mitglied der Terrorgruppe ISIS gab am Montag bekannt, dass die britische Spionageagentur MI6 ausländische Terroristen in Syrien rekrutiert und eingesetzt hat. Mohammed Hussein Saud, ein übergelaufenes Mitglied des ISIS, sagte Reportern, dass der MI6 versucht habe, die syrischen und russischen Militärzentren in Syrien mit Hilfe von Terroristen auszuspionieren, berichtete der arabischsprachige Dienst von Russland Heute.

Die Briten sagten mir, ich solle nach Tadmur (Palmyra) gehen, sie würden mich mit Geld, Handy und allem, was ich brauche, versorgen”, sagte er.

Saud enthüllte auch seine Treffen mit den britischen Geheimdienstbeamten in der al-Tanf-Region an der Grenze zwischen Syrien und Jordanien, bei denen sie ihn baten, Informationen über die wichtigen russischen Militärstützpunkte in Syrien und die Möglichkeiten, diese anzugreifen, zu sammeln. Er fügte hinzu, dass der MI6 einen mehrsprachigen Reiseleiter in Tadmur angeheuert habe, der das Spionageteam führen könne.

Die Rolle des MI6 im Krieg gegen Syrien sei auch schon früher aufgedeckt worden. Der Senator des Bundesstaates Virginia, Richard Black, sagte 2018, dass der britische Geheimdienst MI6 einen Chemiewaffenangriff auf das syrische Volk plane, um später Präsident Baschar Assad die Schuld zu geben und Syrien anzugreifen.

Vor etwa vier Wochen wussten wir, dass der britische Geheimdienst auf einen chemischen Angriff hinarbeitete, um der syrischen Regierung die Schuld zu geben und Syrien zur Verantwortung zu ziehen”, sagte Black auf dem Nachrichtensender al-Mayadeen.

Später fügte Black hinzu, dass er damit meinte, dass die Briten planten, einen Angriff nicht selbst durchzuführen, sondern entweder Terroristen dazu anzuweisen oder einen Angriff unter falscher Flagge zu inszenieren, wobei Schauspieler sich als Opfer ausgeben würden. Der Einsatz von Angriffen unter falscher Flagge war der Eckpfeiler vieler westlicher Militärinvasionen und Bombenangriffe mit dem Ziel, das Zielland in die Knie zu zwingen und dann einfach seine Ressourcen zu übernehmen.

REVEALED: Ex-ISIS Member Reveals Terrorists’ Ties With UK’s MI6