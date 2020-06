Die westliche Presse kennt zwei „Typen“ von US-Präsidenten: vermeintliche Friedensfürsten wie Jimmy Carter oder Barack Obama, die hofiert werden; und Rabauken wie George W. Bush oder Donald Trump, die bespöttelt und gebasht werden. Sind die Mentalitätsunterschiede zwischen den mächtigen Männern wirklich so groß? Die Wahrheit ist ernüchternd. Die „Schlimmen“ sind wirklich schlimm, die „Guten“ jedoch sind im besten Fall Humanitäts-Darsteller. Es überwiegt der Eindruck einer erstaunlichen und äußerst destruktiven Kontinuität der US-Außenpolitik über Jahrzehnte. Speziell in der Golfregion und im Verhältnis zur islamischen Welt. Unabhängig von parteipolitischen Unterschieden und vom Auftreten der Polit-Stars dominieren zwei Konstanten: eine gnadenloses strategisches Ringen um Macht und Ressourcen, vor allem Öl. Und die uneingeschränkte Bereitschaft, dafür Tausende von Leben der Menschen vor Ort zu opfern. Einige jüngere Entwicklungen wie in Syrien lassen allerdings vermuten, dass die Macht der USA in der Regionen ihren Höhepunkt bereits überschritten hat.