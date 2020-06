Was wissen Sie über Mobilfunk und 5G?

Wir werden nach Strich und Faden belogen: 50-fach höhere Leistung bei 5G-Antennen als angegeben

Gründung IG 5G-freies-Ägerital

Die Aktivitäten rund um die Einsprachen bezüglich dem von der Swisscom geplanten Aufrüsten und Ausbauen der Mobilfunkanlagen im Ägerital, in Baar und Hünenberg haben den Stein endgültig ins Rollen gebracht: Nachdem die Einsprachefrist in Unterägeri um drei Wochen und somit bis zum 31. Mai 2020 verlängert wurde, kletterte die Ziffer der gezählten Unterschriften auf 1090. Die Gemeinde Baar sistierte das Baugesuch der Swisscom Ende Mai 2020. Nun hat sich die Kerngruppe entschieden, aktiv zu bleiben und die Bevölkerung weiterhin auf das Thema Mobilfunk und 5G aufmerksam zu machen. Deshalb wurde am 25. Mai 2020 die IG 5G-freies-Ägerital gegründet. Im Moment geht es um die Organisation, Formierung der IG und die Zielformulierungen, es ist eine Website (https://Ägerital.5Gfrei.ch) in Erarbeitung und Arbeitsgruppen zu diversen Unterthemen werden gebildet.

Es ist einiges angedacht um die Öffentlichkeit über 5G zu informieren:

Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen im Ägerital

Einsprache gegen weitere Baugesuche und Unterschriftensammlungen

Information über 5G im Ägerital (Homepage, Strassen-Infostände …)

Kontakt mit Behörden und Politiker

Einladung zum INFO-Abend in die Maienmatt, Oberägeri

Mittwoch 24. Juni 2020 19.30 – 21.30 Uhr, Türöffnung 18.30

Parkplätze vorhanden Platzzahl beschränkt (infolge 2m Abstand) Hier mehr Infos…..