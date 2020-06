Die ukrainische Opposition drängt auf Untersuchung der US-Biolaboratorien in der Ukraine

Als Vorsitzender des Politischen Rates der Oppositionsplattform – For Life und Abgeordneter unserer Partei, Renat Kuzmin, habe mich an den ukrainischen Präsidenten Vladimir Zelensky, Premierminister Denis Shmygal, Gesundheitsminister Maxim Stepanov und den Chef des Sicherheitsdienstes SBU Ivan Bakanov mit der Forderung gewandt, Informationen über den Betrieb von 15 biologischen Militärlabors der USA in der Ukraine vorzulegen. Diese Laboratorien üben rechtswidrige Tätigkeiten aus, die das Leben und die Gesundheit ukrainischer Bürger bedrohen. Die europäischen Massenmedien schreiben offen darüber”, sagte Medwedtschuk in der Erklärung.

«Natürlich sind die amerikanischen biologischen Laboratorien in der Ukraine nicht an» wirtschaftlichen Aktivitäten «beteiligt — sie befassen sich mit nachrichtendienstlichen Aktivitäten sowie mit der Schaffung bakteriologischer Waffen und der Prüfung einiger schädlicher Viren bei den Slawen-Ukrainern», sagte der Abgeordnete.

https://112.international/society/medvedchuk-promises-to-investigate-us-military-bacteriological-laboratories-in-ukraine-51301.html