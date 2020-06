Durchgesickerte Steuererklärungen zeigt Soros finanziert Antifa

Leaked IRS Tax Returns: George Soros Wired $1.7M To Antifa https://t.co/DBwoK1LEXc — Karlous Naderi (@KarlousNaderi) June 6, 2020

Eine durchgesickerte IRS-Steuererklärungen zeigt, dass der milliardenschwere Globalisierer George Soros über 1,7 Millionen Dollar an die Antifa geschickt hat – die inländische Terrororganisation, von der einige sagen, sie sei für den jüngsten Angriff in Las Vegas verantwortlich.

Laut nicht überprüften Steuerformularen, die der Washington Free Beacon erhalten hat, schickte Soros das Geld an eine mit der Antifa verbundene Stiftung namens The Center for Community Change Action – eine in Washington DC ansässige gemeinnützige Organisation.

Offendedamerica.com berichtet: Zum ersten Mal wurden die Geldquellen der Antifa der Öffentlichkeit enthüllt. Frühere Behauptungen über die Finanzierung der Antifa durch Soros wurden als Mutmaßung abgetan.

The Free Beacon hat die ungeschriebenen Steuerformulare der Gruppe für 2015 erhalten, die Aufschluss über ihre Geldgeber geben, die Millionen von Dollar an Unterstützung bereitstellen. Die Gruppe scheint sich stark auf einige wenige große liberale Stiftungen, Organisationen und Gewerkschaften zu stützen.

Der größte Beitrag des Center for Community Change waren 3.000.000 Dollar von der W.K. Kellogg Foundation, die ursprünglich von Will Kellogg, dem Lebensmittelhersteller und Gründer der Kellogg Company, gegründet wurde. Die Ford Foundation, die ursprünglich von den Gründern der Ford Motor Company gegründet wurde, fügte eine Spende von 2.350.000 $ hinzu. Die Open Society Foundation, eine Stiftung des liberalen Milliardärs und Mega-Spender George Soros, spendete 1.750.000 Dollar an das Center for Community Change.

Zu den weiteren Spendern der Organisation gehören das California Endowment, das 524.500 $ spendete, die Marquerite Casey Foundation, die 515.000 $ spendete, Fidelity Charitable Gift, die 505.100 $ spendete, und das National Immigration Law Center, das 316.000 $ spendete.

Das Center for Community Change Action, der “Sozialfürsorge”-Arm (c)(4) der Gruppe, ist laut seinen Dokumenten, in denen die Datenschutzerklärungen nicht enthalten sind, für fast die gesamte Finanzierung zusätzlich von einer Handvoll Spendern abhängig.

Zu den Spendern für den “Sozialfürsorge”-Arm im Jahr 2015 gehörten Every Citizen Counts (1.750.000 Dollar Beitrag), eine gemeinnützige Organisation, die von Verbündeten von Hillary Clinton gegründet wurde, um lateinamerikanische und afroamerikanische Wähler zu mobilisieren; das Open Society Policy Center (1.475.000 Dollar), eine weitere Soros-Gruppe; der Sixteen Thirty Fund (610.000 USD), eine progressive Interessenvertretungsgruppe; das Center for Community Change (150.000 USD); die Services Employees International Union (SEIU) (150.000 USD); Atlantic Philanthropies (75.000 USD) und die Tides Foundation (50.000 USD), das größte von liberalen Spendern empfohlene Netzwerk, neben anderen Geldgebern.

Die gemeinnützigen Gruppen, die bei der IRS den Status einer “Social Welfare Organization” haben, sind nicht verpflichtet, ihre Aktivitäten offenzulegen.

