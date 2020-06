Der tiefen Staat vertieft sich weiter auf dem Weg zum Kriegsrecht

Ich werde nicht nett sein und mit Worten spielen. Dieser Titel soll vermitteln, was er aussagt, also lassen Sie es mich erklären.

Die Menschen, denen die Vereinigten Staaten gehören, und ihre Verbündeten in der ganzen Welt haben einen Plan. Er ist so einfach und daher äußerst hinterhältig.

Ihr Plan ist seit vielen Jahren in Kraft.

Er hat die meisten Menschen in die Irre geführt, weil er von Anfang an janusköpfig ist, an einem Tag offen, am nächsten verdeckt, aber beide Gesichter operieren unter einem einzigen kontrollierenden Kopf. Manche nennen diesen Kopf den “Tiefen Staat”. Sogar der Tiefe Staat nennt sich selbst in einer doppelten Fälschung Deep-State. Er soll die Menschen schizoid machen, was er auch hat.

Der so genannte Deep-State hat im Laufe der Jahre viele Namen erhalten. Ich will Sie damit nicht langweilen, außer zu sagen, dass er einst die Machtelite genannt wurde. Es sind die Oberschichten, die Superreichen, die die Finanzinstitutionen, die Wall Street, die Geheimdienste, die Unternehmensmedien, das Internet, das Militär und die Politiker kontrollieren. Sie sind multinational.

Sie sind die wohlhabenden Nihilisten, denen der Rest der Welt völlig egal ist. Sie operieren im Geheimen, führen aber auch öffentliche Organisationen wie die Weltbank (WB), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) usw. In ihrem Blutkreislauf fließen der Krieg, die Kriegsvorbereitungen und die wirtschaftliche Ausbeutung der Welt.

Alle wohlhabenden Menschen sind nicht an ihren Machenschaften beteiligt, aber sie machen sich fast immer mitschuldig, wenn sie aus ihren Verbrechen Profit schlagen, es sei denn, sie sind sehr dumm. Oder sie spielen dumm. Da ich von einem großen Selbstvertrauensspiel spreche, ist das durchaus üblich.

Andere Menschen, alle anderen Klassen, die Armen, die Mittelschichten, sogar ein Teil der oberen Mittelschichten bedeuten der Machtelite nichts, es sei denn……