© REUTERS / TOM BRENNER

Frühere und heutige Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA, die auslandsbezogene Berichte über die Anzeichen eines Niedergangs, Demonstrationen und darauffolgende Unruhen erstellten, ziehen eine Parallele zu den aktuellen Ereignissen in den USA. Trump agiere wie der ehemalige irakische Präsident Hussein, schreibt die Zeitung „Washington Post“ (WP).

„Ich habe diese Art von Gewalt gesehen“, sagte Gail Helt, eine ehemalige CIA-Analystin, die für die Verfolgung der Entwicklungen in China und Südostasien verantwortlich war. „Das machen Autokraten. So etwas geschieht in Ländern vor einem Zusammenbruch. Es nervt mich wirklich“, fügte sie hinzu.

Marc Polymeropoulos, der früher die CIA-Operationen in Europa und Asien leitete, gehörte zu mehreren ehemaligen Vertretern der Behörde, die sich über die Bilder von Trump befremdet zeigten, die ihn vor der St. John’s Episcopal Church in Washington mit einer Bibel in der Hand zeigten. Den Weg dorthin ließ sich der Präsident gewaltsam mit Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen freiräumen.