Vom Todesstrafenbefürworter zum Todesstrafengegner

Ich war Jahrelang ein Befürworter der Todesstrafe, ich sah in dieser Strafe die einzig gerechte Strafe für Mörder und Totschläger.

Die Düsseldorfer Apelt-Brüder, die Ende der 80er in den USA zum Tode verurteilt worden, hatten in meinen Augen diese Strafe verdient. Wer wohlwissend in die USA reist und dort einen Mord begeht, obwohl hinter der nächsten Tür der Henker wartet, hatte in meinen Augen nichts besseres verdient, als die Hinrichtung.

Als die Le Grand Brüder 1999 hingerichtet wurden, wurde ich das erste Mal wach.

2001, lief im deutschen Fernsehen ein Film mit…..

