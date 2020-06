Trump tritt an, Leben und Eigentum der Amerikaner zu verteidigen

Während das föderale Amerika noch mit den Unruhen kämpft, weiß Trump von ihnen zu profitieren. Der Präsident hat die Opfer der Randalierer fest im Blick. Sie könnten zu seinen Wählern werden.

Am siebten Tag der Unruhen nach dem Tod eines schwarzen US-Bürgers im Zuge seiner Festnahme zog man eine Art Bilanz am Ort des ursprünglichen Geschehens. Minneapolis, größte Stadt von Minnesota, ist schwer getroffen von gewaltsamen Protesten, Plünderungen und Brandstiftungen. Wir brauchen diese Geschäfte, Apotheken und Banken, hatte Jacob Frey, der linke Bürgermeister der Stadt, am Freitag in einer dramatischen Pressekonferenz gesagt. Tatsächlich haben die Einwohner derjenigen Bezirke, in denen die Unruhen am heftigsten wüteten, derzeit Probleme, an Lebensmittel zu kommen. Bürger aus anderen Gegenden…..