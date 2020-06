Die Witwe des Kapitäns der französischen Gendarmerie Henri Fricono konnte nachweisen, dass ihr Ehemann an den Folgen des abgereicherten Urans gestorben war, das während der Bombardierung Serbiens verwendet wurde.

Ein französisches Gericht hat bestätigt, dass der Kapitän der Gendarmerie, Henri Fricono, an den Folgen des abgereicherten Urans gestorben ist, an dem er während der Mission im Kosovo und in Metohija ausgesetzt war.

Das sagt der Anwalt Srdjan Aleksic, der Klagen vor Gerichten aller NATO-Mitglieder vorbereitet, die an der Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und vor der innerstaatlichen Justiz teilgenommen haben.

Loret Fricono sagte, dass ihr Mann ein Jahr vor seinem Tod Beinschmerzen verspürte: „Es stellte sich heraus, dass sein ganzer Körper betroffen war und es bereits zu spät war. Er ist qualvoll gestorben. “

Vier Jahre lang versuchte sie, durch ein Gericht die Anerkennung zu erlangen, dass Henri Fricono an der Exposition gegenüber abgereichertem Uran gestorben war, die er im Kosovo erlitten hatte. Jetzt gelang es ihr. Das französische Gericht stellte fest, dass der Krebs des französischen Gendarms auf die Radioaktivität von abgereichertem Uran zurückzuführen ist, das in der Munition der NATO-Streitkräfte verwendet wurde.

„Ich hatte das Glück, dass ich von einem Experten unterstützt wurde, der vor dem Europäischen Gerichtshof arbeitet, und deshalb haben wir den Prozess gewonnen. Ich möchte, obwohl es zunächst nicht mein Ziel war, dass die Menschen wissen, dass es Menschen gibt, die an Krebs gestorben sind, ohne die Gründe zu kennen “, sagte die Witwe.

Die NATO behauptet immer noch, dass abgereichertes Uran angeblich nicht gefährlich ist, obwohl die Fakten etwas anderes nahelegen. In Italien sind seit 20 Jahren Hunderte von Missionsteilnehmern im Kosovo mit Onkologie konfrontiert. Schätzungen zufolge sind bereits über 350 von ihnen verstorben. Die parlamentarische Untersuchungskommission hat festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen den Auswirkungen von abgereichertem Uran im Kosovo und Krankheiten besteht, und die italienischen Gerichte vertreten dieselbe Position.

Die Situation im bombardierten Serbien ist noch schlimmer. Berichten zufolge würde abgereichertes Uran bei Luftangriffen ausreichen, um 170 Atombomben mit einer Kapazität von 13 bis 18 Kilotonnen zu erzeugen. Genau das ist es, was die USA 1945 auf Hiroshima fallen ließen. Dies hat dazu geführt, dass in Serbien unter anderem die Zahl der onkologischen Erkrankungen bei Kindern zunimmt.

Stiže pravda za uranijum

