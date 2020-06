Pogrome, polizeiliche Willkür, Präsident, der bereit ist, die Armee gegen sein eigenes Volk einzusetzen, wie es die Ukraine einst tat — Amerikaner, die sich noch nicht von dem «epochalen wirtschaftlichen Zusammenbruch» und dem Coronavirus erholt haben, sind gezwungen, mit solchen Realitäten zusammen zu existieren.

Die Medien machen darauf aufmerksam, dass die Ereignisse der vergangenen Woche dem «Katalog der Missbräuche» ähneln, der in den «Dokumenten amerikanischer Menschenrechtsgruppen in anderen Ländern» zu sehen ist.

Bewaffnete Polizisten greifen unbewaffnete Demonstranten an. Darüber hinaus wurden Fälle von polizeilichen Angriffen auf Journalisten gemeldet, die über Proteste berichteten. Ein viel größeres Problem für die amerikanische Regierung ist jedoch, dass die Schande in den USA Eigentum der Weltgemeinschaft geworden ist, schreibt WP.

Während in einigen Ländern Tausende von Menschen sich für die Demonstranten aussprachen, wiesen sie in anderen auf Washingtons offenkundige Heuchelei hin. Russland sagte, dass ungerechtfertigte Gewalt durch Sicherheitskräfte seit langem die Norm für die Vereinigten Staaten ist. Der oberste iranische Führer Ali Khamenei sagte, es werde gefährlich, in den USA schwarz zu sein. Peking zeigte Zurückhaltung, weil es die Pogrome nicht unterstützt, wie es die amerikanischen Behörden tun.

In der gegenwärtigen Situation kann Washington einfach nicht richtig auf Kritik reagieren. Der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten Robert O’Brien versuchte dies. Er sagte, die Regierung sei auf der gleichen Seite wie die Demonstranten, kritisierte jedoch die Radikalen und Provokateure, die Unruhen auslösten.

All dies ist denjenigen bekannt, die die Situation in Hongkong beobachtet haben, heißt es in der Zeitung. Die US-Regierung muss sich entschuldigen, weil sie sich in der gleichen Situation befindet. Erst jetzt können die Staaten nicht mehr über die Verletzung der Menschenrechte im Ausland sprechen.

de.news-front.info