Präsident von Kasachstan: Keine US-Militärbasis wird in unserem Land akzeptiert

«Der Bau einer US-Militärbasis in Kasachstan wird nicht diskutiert und steht auch nicht auf der Tagesordnung », sagte er in einem Interview mit Komsomolskaya Pravda.

Toqajew stellte fest, dass Kasachstan und die Vereinigten Staaten in Sachen Abrüstung in Kontakt stehen und die Zusammenarbeit in den Bereichen wie Energie, Investitionen und Technologie erörtern.

Außerdem stellte er fest, dass die Amerikaner jetzt das ehemalige Almaty Plague Institute verlassen haben, wo sie auf dem Gebiet der “biologischen Sicherheit” gearbeitet haben. Jetzt sind nur noch eigen Spezialisten vor Ort. Toqajew betonte auserdem, dass er bereit ist, in dieser Frage mit der russischen Seite zusammenzuarbeiten.