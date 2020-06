Pestizide – der “Mord auf Raten”?

www.shutterstock.com, Bevisphoto, 1162737046

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat jetzt in Deutschland wieder Oberwasser. Sie stellte in aller Öffentlichkeit fest, dass wir einerseits die Ernährungssituation absichern müssen (wie in Corona-Zeiten deutlich geworden sei), auf der anderen Seite aber eine umweltgerechte, möglichst aber auch effiziente Landwirtschaft benötigten und so fort – mit einem Wort: Einen Tod müssen wir alle in der Ernährung sterben. Dies könnte, so Kritiker, durchaus als Signal für den weiteren Einsatz von Pestiziden verstanden werden. Ein Wahnsinn, oder?

Pestizidwirkstoff – verboten und doch verlangt

So möchte die EU den Pestizidwirkstoff Chlorpyrifos hier verboten wissen….