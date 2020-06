Ist es A: Russland reagiert auf Provokation! Oder B: Russland bereitet sich auf einen Krieg vor?

So die Präsentation in der Zeitschrift The National Interest. Wir nehmen dieses Beispiel und fügen die Schlagzeile aus der China News Agency SOH* hinzu.

Eine Studie zum Vergleich amerikanischer und chinesischer Quellen

USS guided missile destroyer Porter

“Die russische Schwarzmeerflotte griff Anfang dieses Monats eine feindliche Seestreitmacht und feindliche Flugzeuge in einer ernsthaften Machtdemonstration an, aber nicht gegen einen tatsächlichen Feind, sondern im Rahmen von Schießübungen gegen simulierte Ziele.

Nicht “gegen einen wirklichen Feind” – als ob B-1-B-Bomber und ein US-Zerstörer die in dieser Region nicht da wären!

Als Teil von Kampftrainingsmaßnahmen führten die Matrosen vorbereitende und qualifizierende Artilleriebeschüsse gegen See- und Luftziele durch

so eine Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums in einer Erklärung. “Im Endstadium der Übungen übten die Matrosen den Algorithmus der Maßnahmen zur Luftverteidigung des Schiffes während seiner Durchfahrt auf See mit Nahkampf-Störaktionen.

Und weiter:

Anfang dieses Monats hielten auch Flugzeuge und ein U-Boot der Schwarzmeerflotte eine Übung ab, um eine Gruppe hypothetischer feindlicher Schiffe zu zerstören

Hypothetisch gesehen: Wir müssen der US-Marine mitteilen, dass ihr Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, der USS Porter, nur eine Art Hologramm ist!

Dies sind die Worte der amerikanischen Seite:

Die Marineoperationen, die wir im Schwarzen Meer mit unseren Verbündeten und Partnern durchführen, erhalten die starken Beziehungen aufrecht, die für die regionale Stabilität notwendig sind. So Vizeadmiral Lisa M. Franchetti, Kommandeurin der 6.

Hier nun unser übersetzter Bericht über die SOHU

Exklusiv:

vor 21 Stunden

Sohu: Provokationen der US-Luftwaffe im Schwarzen Meer wurden von Russland hart beantwortet.

Die Provokation der US-Luftwaffe über dem Schwarzen Meer führte zu einer harten Reaktion Russlands. Solche Schlussfolgerungen wurden von Militärexperten aus China gezogen.

Die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten sind…..

Is it (A) “Russia strongly answers Black Sea provocations,” Or (B) “Russia is getting ready forwar in the Black Sea”?