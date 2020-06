Inmitten der Unruhen aktivieren die Gouverneure 17.000 Nationalgardisten in 23 Bundesstaaten und DC

Truppen der Nationalgarde auf den Straßen von North Carolina bei Protesten

Klick Bild für Video

Führende Politiker in 23 Bundesstaaten und im District of Columbia haben 17.000 Soldaten der Nationalgarde aktiviert, um den örtlichen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden zu helfen, Massenproteste in Dutzenden von Städten im ganzen Land zu bekämpfen.

“Am Montagmorgen wurden historische 66.700 Soldaten und Flieger der Nationalgarde zur Unterstützung ihrer Gouverneure für Einsätze im Inland in den ganzen Vereinigten Staaten aktiviert”, teilte der Zweig des Verteidigungsministeriums am Montagnachmittag mit. “Dies übertraf die Zahl der während der Reaktion auf den Hurrikan Katrina 2005 aktivierten Gardisten, als mehr als 51.000 aktiviert wurden.

Rund 17.000 Gardisten werden der Polizei inmitten der Bürgerunruhen in Städten im ganzen Land helfen, die letzte Woche nach dem Tod von George Floyd, der sich in Minneapolis in Polizeigewahrsam befand, begannen.

“Wir sind hier, um Leben und Eigentum zu schützen und Frieden, Ordnung und öffentliche Sicherheit zu wahren”, sagte General Joseph Lengyel, der Chef der Garde, in einer Erklärung.

Die Wache hat 45.000 Mitglieder, die landesweit als Teil der Coronavirus-Reaktion dienen.

Die Rolle der Wache besteht nicht darin, Gesetze durchzusetzen oder Verhaftungen vorzunehmen, sondern die Kontrolle und Ordnung aufrechtzuerhalten. Im März wurde das Wachpersonal im ganzen Land von Staat zu Staat aktiviert, um den örtlichen Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, soziale Distanz und Ordnung in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, wobei die Wache in erster Linie als visueller Multiplikator dient.

Die Wache hat landesweit etwa 450.000 Mitglieder. Die Gouverneure müssen die Aktivierung der Garde genehmigen, nachdem sie einen Antrag einer lokalen oder staatlichen Behörde auf Unterstützung erhalten haben.