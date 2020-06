Hört auf die Ärzte, beendet die Lockdowns

Ron Paul

Sechshundert Ärzte unterzeichneten kürzlich einen Brief an Präsident Trump, in dem sie ein Ende der Coronavirus-Sperren forderten. Die Ärzte schrieben, dass die Lockdowns weit davon entfernt sind, die öffentliche Gesundheit zu schützen, und dass sie für Millionen von Amerikanern “exponentiell wachsende negative Gesundheitsfolgen” verursachen.

Seit Beginn der Abriegelungen haben Alkoholismus, Drogenmissbrauch und häusliche Gewalt zugenommen. Es gab auch eine Zunahme der Anrufe bei Selbstmord-Hotlines. Dies ist eine direkte Folge der Massenarbeitslosigkeit und der durch die Abriegelungen bedingten Einschränkung der Aktivitäten der Menschen. Solange Millionen von Amerikanern zu Hause sitzen und sich fragen, wie sie überleben können, bis die Regierung sagt, dass sie wieder arbeiten gehen können – vorausgesetzt, die Abriegelungen haben ihre Arbeitgeber nicht aus dem Geschäft gedrängt, wird es mehr Drogenmissbrauch und Selbstmorde geben.

Zu Beginn der Lockdowns wurden die Amerikaner aufgefordert…..