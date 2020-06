So entwickelt sich der Goldpreis im Juni

Statistisch gesehen handelt es sich beim Juni um den zweitschwächsten Gold-Monat des Jahres. Einen dramatischen Einbruch gab es 2013. Vor einem Jahr startet aber die große Gold-Rally.

Goldpreis in Euro

Im vergangenen Mai erlebte der Euro-Goldpreis erstmals in diesem Jahr einen Verlustmonat. Mit 1.554,97 Euro stand der Kurs in London am letzten Handelstag 0,29 Prozent niedriger als Ende April. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate haben wir auf Euro-Basis dagegen einen kräftigen Anstieg um 34 Prozent…..