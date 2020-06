Peking sieht Trumps Hand und wird nicht einknicken

Pepe Escobar

Da die sinophobische Hysterie in den USA einen neuen Höhepunkt erreicht hat, ist Chinas Gegenzug ein massiver neuer Wirtschaftsplan.

Seltsamere Dinge sind geschehen.

Jeder erwartete, dass US-Präsident Donald Trump nuklear gehen würde, indem er de facto China wegen Hongkong zu Tode sanktionieren würde. In einem Umfeld, in dem Twitter und der Präsident der Vereinigten Staaten nun einen offenen Krieg führen, gilt die Regel, dass es keine Regeln mehr gibt.

Was gegen China angekündigt wurde, lief also letztlich auf eine Antiklimax hinaus.

Die US-Regierung beendet in der jetzigen Form ihre Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die geopolitischen Auswirkungen sind immens, und es wird einige Zeit dauern, bis sie sich einstellen. Kurzfristig muss etwas für die erschreckende Covid-19-Bilanz der USA verantwortlich gemacht werden, also könnte es sich genauso gut um eine UNO-Institution handeln.

Der präferenzielle Handelsstatus Hongkongs wird ebenfalls beendet, allerdings in einer ungewissen Zukunft und zu noch unbestimmten Bedingungen.

Phase 1 des Handelsabkommens zwischen den USA und China steht noch aus. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass Peking selbst nicht anfängt, daran zu zweifeln.

Das Fazit lautet: Die “Investoren” wurden vorerst gebührend beruhigt. Team Trump scheint die Feinheiten des Grundgesetzes von Hongkong nicht genau zu kennen, da der Präsident die “schlichte Verletzung der Vertragsverpflichtungen Pekings gegenüber dem Vereinigten Königreich” betonte. Das Gesetz über die nationale Sicherheit wurde als “die jüngste” chinesische Aggression gegen seine eigene Sonderverwaltungsregion angesehen.

Vergleichen Sie nun all dies mit den beiden Sitzungen in Peking, die am Tag zuvor mit einer faszinierenden, ziemlich keynesianischen Darbietung von Premierminister Li Keqiang endeten. Dies war sowohl für das, was Li nicht sagte, als auch für das, was er öffentlich bekannt gab, überzeugend.

Lassen Sie uns einige der Höhepunkte Revue passieren. Li betonte, dass die Resolution des Nationalen Volkskongresses, die ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong vorsieht, “ein Land, zwei Systeme” schützen soll und nicht als “Aggression” zu verstehen ist. Hier weiter in deutsch…..

