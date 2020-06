CDC gibt zu, dass die Antikörper-Tests für Covid-19 in der Hälfte der Fälle falsch sind & das Virus nicht so tödlich ist

Die Massenmedien ignorieren die Tatsache, dass das CDC (Anm.d.Ü.: in etwa das Pendant zum RKI) zugegeben hat, dass die Todesrate für COVID-19 tatsächlich niedriger ist als die der Grippe. Dies geschieht, während die Medien zugeben, dass die Antikörper-Tests in 50% der Fälle falsch sind!

„Mache die Lüge groß, mache sie einfach, wiederhole sie immer wieder, und letztendlich wird man sie glauben.“

Die betrügerische Angstmacherei dauert an, und die Propaganda wird täglich schlimmer, auch wenn ihre EIGENEN DATEN das Gegenteil beweisen. Anstatt der Öffentlichkeit die Fakten zu geben, drängen die Deep-Staate-Medien weiterhin auf eine ausgedehnte Abriegelung, die Freiheit zertrampelnde Vorschriften, Massenüberwachung und unsere permanente Versklavung für ihre politischen Overlords.

Das CDC hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der das Narrativ der politischen Klasse von Grund auf erschüttern sollte, aber das wird im Dickicht wichtiger Daten und Informationen über das Virus untergehen und nicht veröffentlicht. Zum ersten Mal hat das CDC versucht, eine reelle Schätzung der gesamten Todesrate für Covid-19 zu ermitteln, und nach dem am meisten wahrscheinlichen Szenario beträgt diese Rate 0,26%.

Bis jetzt hat man sich über uns lustig gemacht, weil wir dachten, die Todesrate ist so niedrig, im Gegensatz zu der 3,4% Schätzung der Weltgesundheitsorganisation, was die Panik und die Lockdowns vorangetrieben hat. Nun gesteht das CDC schwarz auf weiß die niedrigere Rate ein.

Darüber hinaus könnten wir letztlich herausfinden, dass die IFR (Infection fatality rate = Infektionssterblichkeit) sogar noch niedriger ist, weil zahlreiche Studien und harte Zählungen von eingesperrten Bevölkerungsgruppen (Anm.d.Ü.: etwa auf der Diamond Princess oder der USS Theodore Roosevelt) einen viel höheren Prozentsatz asymptomatischer Fälle ergeben haben. Eine einfache Anpassung an eine asymptomatische Rate von 50 Prozent würde ihre Sterblichkeitsrate auf 0,2 Prozent senken – genau die Sterblichkeitsrate, die Dr. John Ioannidis von der Universität Stanford prognostizierte.

Noch wichtiger ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass die Gesamttodesrate bedeutungslos ist, weil die Zahlen so ungleichmäßig verteilt sind. Angesichts der Tatsache, dass mindestens die Hälfte der Todesfälle in Pflegeheimen zu verzeichnen war, würde eine umschlägige Schätzung zeigen, dass die Infektionstodesrate bei den Bewohnern von Nicht-Pflegeheimen nur 0,1 Prozent oder 1 zu 1.000 betragen würde. Und das schließt Menschen aller Altersgruppen und aller Gesundheitszustände außerhalb von Pflegeheimen ein. Da es sich bei fast allen Todesfällen um solche mit Komorbiditäten handelt. – Ron-Paul-Institut for Peace and Prosperity

Das ist etwas, was die meisten Menschen schon relativ früh gewusst haben, da die Regierung die Zahlen weiter aufblähte und jeden Todesfall als COVID-19-Opfer bezeichnete, damit sie auf dem gesamten Planeten wirtschaftlichen Terrorismus begehen konnten. Und diese Antikörpertests, die die herrschende Klasse von uns allen verlangt, bevor wir überhaupt daran denken können, den Hausarrest aufzuheben? Die sind nur die Hälfte der Zeit richtig. Wie CNN das in mehr Angstporno und Propaganda umgesetzt hat? Seht es euch an:

“Serologische Testergebnisse sollten nicht verwendet werden, um Entscheidungen über die Rückkehr von Personen an ihren Arbeitsplatz zu treffen”.

Gesundheitsbeamte oder Gesundheitsdienstleister, die Antikörpertests verwenden, müssen den genauesten Test verwenden, den sie finden können, und müssen Personen möglicherweise zweimal testen, sagte die CDC in der neuen Anleitung. – CNN

Ihr dürft also nicht frei sein, was euer Geburtsrecht ist, weil ihre Tests ungenau sind. Es ist eigentlich ziemlich schockierend, dass die Leute diesen Tests überhaupt erst zustimmen, nur um die Zahlen für diesen Betrug aufzufüllen, der vom ersten Tag an kaum mehr als ein Schwindel war. Es ist so unverhohlen lächerlich geworden, dass es eigentlich schwer zu glauben ist, dass es da draußen in den Massenmedien noch irgendjemanden gibt, der die Regierung und ihre Marionetten unterstützt. Sie wollen, dass ihr immer noch Angst habt. Sie brauchen eure Angst. Gehorcht nicht.