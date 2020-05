Wikipedia Mitgründer: Wikipedia ist parteiisch, voreingenommen und verzerrt!

Obama VS Trump

Man muss es leider so sagen, ideologisch verzerrte Artikel sind inzwischen peinlich leicht zu finden. Beispielsweise wird im Artikel über Barack Obama völlig versäumt, viele bekannte seiner Skandale zu erwähnen: Benghazi, der IRS-Skandal, der AP-Telefonaufzeichnungsskandal, „Fast and Furious“ und ganz zu schweigen von Solyndra oder dem E-Mail-Server-Skandal von Hillary Clinton – oder natürlich die sich entwickelnde „Obamagate“-Geschichte, in der Obama persönlich an der Überwachung von Donald Trump beteiligt war.

In einem fairen Artikel über eine bedeutende politische Figur ist es sicherlich angebracht, das Schlechte mit dem Guten verbinden. Die einzigen Skandale jedoch, die ich in seiner Biografie bei Wikipedia finden konnte, waren ausnahmslos solche, die bei Linken als skandalträchtig gelten, wie Snowdens Enthüllungen über die NSA-Aktivitäten unter Obama. Kurz gesagt, der Artikel ist eine schamlose Schönfärberei der Person. Vielleicht finden das manche als objektiv richtig; allerdings kann niemand behaupten, dass dies einer neutralen Abhandlung der Person entspricht, da seine politischen Gegner sicherlich etwas anderes über ihn schreiben würden. Bei einem solchen Thema bedeutet wirkliche Neutralität im Wesentlichen, dass die Leser nicht in der Lage sind, die politische Ausrichtung der Autoren aus dem Text herauszulesen.