Warum interessiert sich die EU so sehr für die Sahelzone in Subsahara-Afrika?

Die Sahel-Region besteht aus den Ländern, die unmittelbar südlich der Sahara liegen und sich in einem Streifen von der West- bis zur Ostküste erstrecken. Die Region ist halbtrocken, teils Wüste, teils Savanne, und sie verbindet die Sahara mit fruchtbarerem Land weiter südlich.

Vom Kolonialismus bis zur Unabhängigkeit in den frühen 1960er Jahren, gefolgt vom Finanzimperialismus, bis zur NATO-Invasion in Libyen war dies lange Zeit eine unruhige, instabile und arme Region. Es hätte anders sein können.

Die NATO-Invasion in Libyen im Jahr 2011 war eine Katastrophe. Stark befürwortet von Großbritannien, Frankreich und den USA, wurde die Invasion von den meisten europäischen Regierungen, einschließlich Irland, unterstützt – die so genannte “humanitäre Intervention” war immer noch ein beliebtes Argument.

Die USA und ihre Verbündeten zerstörten einen funktionierenden Staat, stürzten seine Wirtschaft in den Ruin, übergaben den Ort an Kriegsherren und Fanatiker und verdammten die gesamte Region ins Chaos, wodurch Millionen Menschen vertrieben wurden. Libyen wurde mit Waffen überflutet, die in die Hände dschihadistischer Gruppen gelangten, von denen viele ihren Weg nach Süden in die Sahelzone fanden.

Als sich die Dschihadisten in der westlichen Sahelzone bemerkbar machten, reagierten die Europäer in Zusammenarbeit mit einigen lokalen Führern auf die neue Realität vor Ort, indem sie den Rahmen für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bildeten, der 2014 als Sahelzone der G5 bezeichnet wird und aus Mali, Niger, Mauretanien, Tschad und Burkina Faso besteht.

Der “postkoloniale” Einfluss Frankreichs

Warum waren die Europäer so interessiert an der Region? Obwohl diese Länder vor 60 Jahren ihre Unabhängigkeit erlangten, sind die Europäer nie wirklich abgereist. Von 1960 bis 1991 führte Frankreich mehr als 35 Militärinterventionen in 16 afrikanischen Ländern durch, in der Regel mit der Absicht, schwache Machthaber gegen die einheimische Opposition zu schützen – Machthaber, die die französischen Interessen schützten.

Frankreich übte durch ein Netz von Patron-Klienten-Beziehungen weiterhin erheblichen Einfluss in der Region aus. Frankreich bot politische, militärische und finanzielle Unterstützung an, und im Gegenzug akzeptierten diese nominell unabhängigen Herrscher das Recht Frankreichs, bei wichtigen politischen Entscheidungen konsultiert zu werden, Einfluss auf die Verteidigungs- und Währungspolitik zu nehmen, und gewährten Frankreich vor allem einen privilegierten Zugang zu Rohstoffen. Rund 75 Prozent der französischen Elektrizität stammt aus der Kernkraft, und der größte Teil des verwendeten Urans stammt aus dieser Region.

Und daran hat sich in letzter Zeit wenig geändert – Frankreich ist in den letzten zehn Jahren fünf Mal in afrikanische Länder eingedrungen. Im Jahr 2011 ist es in Libyen und die Elfenbeinküste eingedrungen, 2013 in Mali und die Zentralafrikanische Republik. Frankreich begann seine Barkhane-Operation in der G5-Sahelzone im Jahr 2014, die bis heute andauert. Trotz einiger anfänglicher Erfolge in den Jahren 2013 und 2014 hat sich die Lage seither trotz der großen Truppenpräsenz – 15.000 Soldaten der UNO-Truppe und mehr als 5.000 französische Soldaten –verschlechtert.

Die Probleme sind vielfältig. Die Länder der Sahelzone neigen dazu, von halbtrockenem Weideland im Norden und Agrarland im Süden dominiert zu werden. Das ärmere Land in den nördlichen Teilen wird hauptsächlich von Muslimen……