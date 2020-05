Indien und China taumeln auf einen Grenzkonflikt zu

Beide Seiten haben nun Verstärkungen an die umstrittene Ladakh-Linie geschickt, während Peking seine Muskeln in Asien spielen lässt

von Pepe Escobar

AFP/Diptendu Dutta

Es wäre kontraproduktiv, wenn sich die BRICS- und Shanghai-Kooperationsorganisationsmitglieder Indien und China wegen einiger extrem abgelegener – wenn auch strategisch wichtiger – schneebedeckter Bergpässe prügeln würden.

Aber wenn man sich die 3.488 Kilometer lange “Line of Actual Control” ansieht, die Indien als “ungelöst” definiert, lässt sich das nie ganz ausschließen.

Die Hindustan Times berichtet: “Indien hat hochrangige Kriegstruppen mit Unterstützungselementen in den östlichen Teil Ladakhs geschickt, um der aggressiven Haltung [der] Chinesischen Volksbefreiungsarmee entgegenzuwirken, die darauf abzielt, die Regierung unter Druck zu setzen, um den Bau der Grenzinfrastruktur im Sektor Daulat Beg Oldie zu stoppen, da diese die Autobahn Lhasa-Kashgar in Aksai Chin bedrohen könnte.

Die Autobahn führt von Tibet in die südwestliche Provinz Xinjiang, wo die Karakorum-Autobahn – der nördliche Teil des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors – von Kashgar nach Islamabad führt. Von dort führt eine Straße durch Belutschistan zum strategischen pakistanischen Hafen Gwadar, der Teil der chinesischen “Belt and Road”-Initiative ist.

“Die spezialisierten indischen Truppen sind mit der tibetischen Autonomen Region Chinas vertraut und darauf eingestellt, in seltenen Höhenlagen zu operieren”, berichtet die Hindustan Times. “Der Umfang des PLA-Einsatzes sind zwei Brigaden und mehr, das deutet darauf hin, dass die Bewegung die Sanktion Pekings hat und [nicht] auf lokale Militärkommandeure beschränkt ist”.

Kein Geringerer als Donald Trump hat angeboten, zu vermitteln.

Das derzeitige Aufflackern begann Ende April und führte Anfang Mai zu einer Reihe von Sticheleien, die als “aggressives Verhalten auf beiden Seiten” beschrieben wurden, komplett mit Faustkämpfen und das werfen von Steinen. Die indische Version besagt, dass chinesische Truppen die Line of Actual Control (LAC) mit Fahrzeugen und Ausrüstung überschritten haben, um den Straßenbau durch Indien zu blockieren.

AFP / Antoine Boureau / Biosphoto

Das Schlüsselgebiet liegt um einen spektakulären 135 Kilometer langen und 5-7 Kilometer breiten See, Pangong Tso. Er befindet sich in Ladakh, das de facto eine Verlängerung der tibetischen Hochebene ist. Ein Drittel liegt in der Hand Indiens und zwei Drittel in der Hand Chinas.

Die Bergfalten um den See werden “Finger” genannt. Die Inder sagen, chinesische Truppen seien nahe an Finger Zwei – und blockieren ihre Bewegungen. Indien beansprucht territoriale Rechte bis Finger 8, hat aber de facto nur Finger 4 in……