Deep State stationiert patriotische SAMs in der Nähe des Koniko-Gasfeldes in Ostsyrien

Deir Ez-Zor, Syrien – Die von den USA geführte Koalition hat das Raketenabwehrsystem Patriot in Gebieten in der Nähe des Koniko-Gasfeldes im Osten von Deir Ez-Zor in Syrien stationiert, so berichten genannte “Oppositions”-Quellen am Mittwoch. Der arabischsprachige Sender al-Sham, der den Oppositionskräften nahe steht, berichtete, dass die von den USA geführte Koalition ihre Militärpräsenz und ihre Stützpunkte in der Nähe des Koniko-Gasfeldes ausgeweitet und Stacheldraht um das Gasfeld gelegt hat.

In der Zwischenzeit zitierte die der Opposition nahestehende Zeitung al-Jisr lokale Quellen mit der Aussage, dass drei Patriot-Raketenschilde in der Nähe von Koniko aufgestellt worden seien, und fügte hinzu, Washington beabsichtige, das Luftabwehrsystem auch in mehreren anderen Gebieten von Deir Ez-Zor zu stationieren. Nach Angaben von Quellen vor Ort befindet sich der zweitgrößte Militärstützpunkt der USA in Deir Ez-Zor in der Nähe des Ölfeldes Koniko.

Anfang dieses Monats hieß es in Berichten, dass die USA zwei Patriot-Raketenbatterien und einige Kampfflugzeuge aus Saudi-Arabien abziehen, um sie in einen anderen Regionalstaat zu verlegen. Anfang Mai warnte ein prominenter irakischer Sicherheitsexperte vor dem Plan der USA, ihre Patriot-Luftverteidigungs-Raketensysteme von Saudi-Arabien zu ihren Stützpunkten in der Region Irakisch-Kurdistan und Kirkuk zu verlegen.

Amir Abdol Mona’am sagte der arabischsprachigen Nachrichtenwebsite al-Ma’aloumeh, dass die USA die Patriot-Luftabwehrsysteme von Saudi-Arabien in den Irak verlegen könnten, um die ISIS-Terroristen gegen die irakischen Sicherheits- und Hashd al-Shaabi (Volks-)Streitkräfte zu unterstützen. Er fügte hinzu, dass die USA versuchten, ihre Präsenz im Irak zu verstärken.

“Die USA haben mit der Umsetzung eines neuen Plans begonnen, der sich auf die Militärstützpunkte konzentriert, die nicht in Reichweite der Widerstandskräfte liegen, und es wird erwartet, dass das Patriot-(Luftverteidigungs-)System von Saudi-Arabien nach Kirkuk oder in die Region Irakisch-Kurdistan verlegt oder auf mobilen Plattformen in Regionen eingesetzt wird, in denen Terroristen stationiert sind”, sagte Abdol Mona’am.