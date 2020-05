Bill Gates Endziel ist die Bevölkerungskontrolle

Was wirklich erstaunlich ist, wie die Mainstream-Medien so darauf bedacht sind, nichts zu hinterfragen was Bill Gates sagt, und seine gesamte Agenda ohne die geringste Untersuchung einfach so akzeptieren. Sie hassen Trump so sehr, dass es ihnen egal ist, welche Agenda hinter Gates’ globalem Angriff auf die Wirtschaft steckt. Sie argumentieren, dass wir ohne seinen Impfstoff und sein Beharren darauf, die ganze Welt zu impfen, niemals hundertprozentig sicher sein werden.

Keines der Mainstream-Medien scheint auch nur zu glauben, dass dies eine Agenda ist. Alles, was sie tun müssen, ist, sich Gates’ Vater und seine elitäre Auffassung von Eugenik anzuschauen, die ihn dazu getrieben hat, der Chef der geplanten Elternschaft zu werden. Warum will sich niemand in den Medien überhaupt mit diesem Thema befassen? Gehen sie davon aus, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, die vielleicht mit Gates in der Eliteklasse sind? Interessiert es sie nicht, dass die gesamte Eugenik-Bewegung der Progressiven Ära geradezu rassistisch war?

Die American Eugenics Society (AES) war eine der führenden Theorien der Progressiven Bewegung, die aus dem Sozialismus an der Wende zum 20jahrhundert. Sie wurde von dem berühmten Eugeniker und Naturschützer Madison Grant (1865-1937) gegründet, der ein amerikanischer Rechtsanwalt, Schriftsteller und Zoologe war. Madison Grants Buch “The Passing of the Great Race” war dem Versuch gewidmet, der Geschichte durch seine Sicht der Rasse einen Sinn zu geben. Grant betrachtete die Zivilisation nach Rasse, nicht nach Politik oder Sprache. Er argumentierte, dass europäische ethnische Gruppen wie die alpine und nordische Rasseden anderen überlegen seien. Dieses Buch wurde erstmals 1916 veröffentlicht und bildete die Grundlage der American Eugenics Society, in der Bill Gates Senior. Mitglied war.

Zu Grant gesellten sich weitere führende Denker und Aktivisten der Progressiven Ära, darunter Harry H. Laughlin (1880-1943), ein amerikanischer Pädagoge, Eugeniker und Soziologe, Henry Crampton (1875-1956), ein amerikanischer Evolutionsbiologe und Malakologe (Zweig der Zoologie der Wirbellosen), Irving Fisher (1867-1947), der berühmte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, der erklärte, die Börse habe 1929 vor dem Crash ein neues Plateau erreicht. Fisher war ein sehr aktiver progressiver Sozialaktivist. Es gab auch Henry F. Osborn (1857-1935), der ein amerikanischer Paläontologe und Geologe war.

Es war Osborn, der die gesamte Progressive Bewegung mit ihrer auf dem Naturschutz basierenden Untergruppe der Eugenik artikulierte, die sah, dass eine Reduzierung der Bevölkerung die Zivilisation fördern würde und dass die Armen die Gesellschaft wirklich zurückhielten. Dies war die damals von der Elite vertretene allgemeine Ansicht, dass nämlich die Vererbung den Einflüssen der Umwelt überlegen sei. Niemand konnte in Wirklichkeit erzogen werden, es war alles Vererbung. Deshalb vertrat Osborn die Ansicht der AES, dass es unterschiedliche Rassen mit festen Vererbungsmerkmalen gebe. Er kam zu dem Schluss, dass die nordische oder angelsächsische “Rasse” die höchste sei. Osborn unterstützte die Eugenik, um eine “gute” rein rassische Abstammung zu erhalten, weshalb er Grants Buch befürwortete, in dem er sowohl das zweite als auch das vierte Vorwort für ihn schrieb.

Die AES beschrieb die Eugenik als die Studie zur Verbesserung der genetischen Zusammensetzung des Menschen durch die kontrollierte Fortpflanzung verschiedener Rassen und Klassen von Menschen. Dieses elitäre Endziel ist das von Bill Gates, auch wenn er sich nicht öffentlich über das äußern und erklären wird. Er konzentriert sich vor allem auf Indien und Afrika, da er diese Gruppe schon seit langer Zeit als das unterste Ende der Rasse innerhalb der Gesellschaft angesehen hat. Deshalb ist er so besessen von der Bevölkerungskontrolle.

Es war Bill Gates, der eine Gruppe von Milliardären im Jahre 2009 zusammen trommelte, um seine Besorgnis über die Reduzierung der Bevölkerung zu verkaufen. Obwohl wir wissen, dass dies das Thema war, will niemand über Details sprechen. Dieser ganze Coronavirus-Betrug ist Teil seines Endziels……