122 Millionen Inder wurden allein im April arbeitslos, 12 Millionen wurden in “extreme Armut” gedrängt

“Es gibt Berichte über Menschen, die auf der Suche nach verrottenden Früchten sind oder Blätter essen”.

Abdul Kareem wurde aus der Schule und in ein Leben mit Gelegenheitsjobs wie Fahrradreparaturen gezwungen, bevor es ihm schließlich gelang, seine Familie aus der bitteren Armut zu befreien und Güter in einem Mini-Lkw durch die indische Hauptstadt zu transportieren.

Der Job und die damit verbundene geringe finanzielle Sicherheit waren das erste Sprungbrett zu einem besseren Leben.

All das ist nun vorbei, da Indien unter den wirtschaftlichen Auswirkungen seiner langwierigen Coronavirus-Sperre leidet. Kareem ist arbeitslos und mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in seinem Dorf im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gestrandet. Ihre winzigen Ersparnisse von seinen 9.000 Rupien (119 Dollar) pro Monat Job sind aufgebraucht, und das Geld, das er für Bücher und Schuluniformen gespart hat, ist ausgegeben.

“Ich weiß nicht, wie die Arbeitssituation in Delhi sein wird, wenn wir zurückkehren”, sagte Kareem. “Wir können nicht hungrig bleiben, also werde ich tun, was immer ich finde.”

Es wird erwartet, dass mindestens 49 Millionen Menschen auf der ganzen Welt als direkte Folge der wirtschaftlichen Zerstörung durch die Pandemie in “extreme Armut” geraten werden – diejenigen, die mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen müssen – und Indien führt diese Prognose an, wobei die Weltbank schätzt, dass etwa 12 Millionen ihrer Bürger in diesem Jahr an den äußersten Rand gedrängt werden.

Allein im vergangenen Monat wurden nach Schätzungen des Center for Monitoring Indian Economy, einer Denkfabrik des Privatsektors, rund 122 Millionen Inder…..