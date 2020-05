Neandertal-Gen macht Frauen fruchtbarer

Weniger Fehlgeburten durch eine vom Neandertaler geerbte Mutation

Eine von drei Frauen in Europa hat ihren Rezeptor für Progesteron von den Neandertalern geerbt. © MPG, Igor Korchak/ iStock

Nützliches Erbe: Jede dritte Frau in Europa trägt eine Mutation in sich, die vom Neandertaler stammt. Diese archaische Veränderung führt dazu, dass diese Frauen weniger Fehlgeburten erleiden und im Schnitt mehr Kinder gebären. Denn die Mutation sitzt im Rezeptor für das Hormon Progesteron, das eine wichtige Rolle für die Schwangerschaft spielt. Dies könnte auch erklären, warum diese Neandertaler-Genvariante heute so häufig ist.

Weil sich einige unserer Vorfahren mit Neandertalern kreuzten, tragen wir bis heute das genetische Erbe der Eiszeitmenschen in uns. Etwa zwei Prozent des Erbguts von Europäern stammt von den…..