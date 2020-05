Frühjahr-Schlussverkauf, Sanktionen dutzendweise, goldne Zeiten für Billionäre

Frühjahr-Schlussverkauf, Sanktionen dutzendweise, Verträge kommen in den Schredder und Arbeitslose können mühelos den Gürtel enger schnallen – d. h. goldene Zeiten für die Multi – Billionäre



Was ich vorige Woche schon ankündigte, dass für die Ein-Prozenter der Sommer-Schluss-Verkauf schon im Frühjahr stattfindet, wird nun von Peter König bestätigt

In den USA gibt es nun bereits 40 Millionen Arbeitslose, ohne die Millionen, die seit langem die Suche aufgegeben haben. In Indien sind es ein paar hundert Millionen, in Europa werden auch Dutzende Millionen hinzukommen. Es ist doch sonnenklar, dass dann tausende und aber tausende Klein-Unternehmen bankrott gehen. Die Billionäre schicken ihre Agenten los und die picken sich überall die Rosinen raus und der Rest geht auf die Müll-Deponie. Das einzige Land, das schon längst wieder zu boomen begonnen hat, ist natürlich China. Wer meint, dass der Einar wieder mal spinnt, der braucht nur das 2- Stunden-Video-Gespräch von Ken Jebsen und Wolfram Elsner auf YouTube anhören. Und daher hat Donald Herrgott Trump auch einen gebündelten Sanktions-Bannstrahl wieder gegen die Volksrepublik China geschleudert.

Peter König führt allerdings weiter unten noch viel schrecklichere Zahlen an. Obwohl er auch als Konspirationstheoretiker verunglimpft wird. Er verrät uns auch, woher der Begriff kommt – von der CIA im Kalten Krieg der 50-er Jahre. Inzwischen hat sie ihre Technik verfeinert und man spricht jetzt von fake news – gefälschte oder getürkte Nachrichten. Und da das so um sich gegriffen hat, ist jetzt die Welt wirklich auf den Kopf gestellt worden. Der gigantische Mainstream

Medienapparat der Mächtigen, der uns Tag und Nacht die Hucke volllügt, der repräsentiert die Guten und Ehrlichen, und wir, die wir entweder gar nichts oder nur bescheidene Einkünfte haben, sind die bösen Lügner.

Inzwischen tauchte ein uralter, aber umgelogener Begriff auf: Du bist ein Populist. In der Tat, das war und ist auch heute noch ein Freund des Volkes. Aber heute kommt er in neuem Kleid einher: Du bist einer, der das Volk betrügen will, indem er sich ans Volk anschmiert. Wie dem auch sei: Die Hunde kläffen, die Karawane zieht weiter.

Peter König zählt die Horrorberichte aus vielen Ländern auf. Aber wird dann hin und wieder mal eine beliebige Zahl…..