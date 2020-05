“Die Wiedereröffnung der Wirtschaft wird uns in die Hölle schicken”

In den USA streiken Arbeiter in vielen Betrieben für besseren Schutz vor der Corona-Pandemie. Betroffen ist vor allem auch hier die fleischverarbeitenden Betriebe: Dutzende von Fleischverpackungsarbeitern sind an COVID-19 gestorben. Mehr als 5.000 wurden positiv getestet. Es wird erwartet, dass diese Zahl aufgrund des Mangels an verfügbaren Tests noch viel höher liegt. In deutschen Medien finden diese Streiks nicht statt.

Jetzt sprechen wir über das Heute. Arbeiter in Verarbeitungsbetrieben für Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel in den Vereinigten Staaten haben gegen die Bedingungen protestiert, unter denen der Ausbruch des Coronavirus in diesen Schlachthöfen zu einer Krise der öffentlichen Gesundheit geführt hat. Letzten Monat unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, die den lokalen Regierungen die Schließung von Fleischbetrieben untersagt. Die Verordnung erklärt Fleischbetriebe zu kritischen Infrastrukturen. Dutzende von Fleischverpackungsarbeitern sind an COVID-19 gestorben. Mehr als 5.000 wurden positiv getestet. Es wird erwartet, dass diese Zahl aufgrund des Mangels an verfügbaren Tests noch viel höher liegt. Die Liga der Vereinigten Bürger Lateinamerikas, bekannt als LULAC, schloss sich einer Koalition von Bauern, Aktivisten, Arbeitern, gewählten Funktionären und Gemeindeorganisationen aus Iowa an, um die Montagskampagne zum fleischlosen Mai anzukündigen und die Aufmerksamkeit auf die Bedingungen zu lenken, denen die Arbeiter ausgesetzt sind.

Letzten Monat zogen Dutzende von Bell & Evans-Arbeitern und -Aktivisten in einer Beerdigungskarawane durch den Libanon County, Pennsylvania, den Geflügelverarbeitungsbetrieb des Unternehmens, nachdem zwei……