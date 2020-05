Die Corona-Krise und der damit verbundene Abbau unserer demokratischen Grundstrukturen ist gewissermaßen ein Härtetest und bewirkt ein Trennen der Spreu vom Weizen. So zeigt die Ökologiebewegung „Extinction Rebellion“, wes Geistes Kind sie ist, indem sie Teilnehmer der Hygienedemos als Nazis und Verschwörungstheoretiker betitelt und allen weiteren moralisierend zur Last legt, dass sie sich mit derlei Gestalten zusammentun. Extinction Rebellion (XR) steht hinter den Maßnahmen und generell dem gesamten Corona-Narrativ, welche durch die Politik proklamiert, durch die etablierten Medien transportiert, aber von weiten Teilen der Wissenschaft kritisiert und widerlegt werden. Das ist bezeichnend, klagte XR doch immerzu an, die Politik würde nicht auf die Wissenschaft hören.