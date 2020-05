Buch entlarvt Ex-Präsident Clinton: Epsteins Zuhälterin Maxwell hatte eine Affäre mit Bill Clinton

Bill Clinton gestand Jeffrey Epstein gegenüber ein, dass er standardmäßig Sex mit Monica Lewinsky hatte, weil “sie das einzige Mädchen im Weißen Haus” während der Schließung der Regierung 1995 war, so in dem Buch.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hatte aber auch eine Affäre mit der in Großbritannien geborenen Prominenten Ghislaine Maxwell, die laut einem neuen Buch mit dem Titel «Ein bequemer Tod: Der mysteriöse Untergang von Jeffrey Epstein» beschuldigt wird, ein Zuhälterin für den Pädophilen Jeffrey Epstein zu sein.

Die Affäre fand auf diversen Reisen statt, die sie mit Epsteins Privatjet unternahmen, behauptet das explosive neue Buch.

The Mail Online berichtet: In einem Auszug aus dem Buch, das sie von der New York Post erhalten haben, sagen die Quellen, Clinton würde auf Überseereisen mit Epsteins Lolita Express-Flugzeug Sex mit Maxwell haben und sie in ihrem Stadthaus in Manhattan besuchen.

Der frühere Präsident hat die Affäre mit Maxwell bestritten.

Clintons Sprecher sagte am Mittwoch: «Es ist heute eine totale Lüge, morgen eine totale Lüge, und in Jahren wird es eine totale Lüge sein.»

Clinton und Maxwell, denen vorgeworfen wurde, junge Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, wurden Anfang der 2000er Jahre einmal gemeinsam im Flugzeug des Milliardärspädophilen abgebildet.

Der ehemalige Präsident hat immer behauptet, er wisse nichts von Epsteins Missbrauch junger Mädchen.

In dem Buch zitierte Quellen behaupten, Clinton sei nur wegen seiner angeblichen Affäre mit Maxwell an Epstein gebunden.

«(Bill) und Ghislaine haben es geschafft», sagte die Quelle.

«Deshalb war er in der Nähe von Epstein — um bei ihr zu sein.»

«Du könntest nicht mit ihr rumhängen, ohne mit (Epstein) zusammen zu sein.

«Clinton hat ihn einfach wie alles andere benutzt», behauptete die Quelle und fügte hinzu, dass Clinton Epstein als Alibi benutzte, um die angebliche Affäre fortzusetzen.

Das Buch behauptet, Clinton habe Maxwell mehrfach in ihrem Stadthaus in der Upper East Side besucht.

Sie waren auch Seite an Seite bei verschiedenen Veranstaltungen in New York City, einschließlich solcher, die von seiner eigenen Clinton Foundation abgehalten wurden.

Maxwell war unter den Gästen bei Chelsea Clintons Hochzeit im Juli 2010 im Bundesstaat New York.

Die in dem Buch enthaltenen Vorwürfe kamen nur einen Tag, nachdem in einer neuen Netflix-Dokumentation behauptet wurde, Clinton sei mit Epstein auf der Karibikinsel der verurteilten Sexualstraftäter gesessen, wo junge Mädchen angeblich von dem Pädophilen und seinen hochkarätigen Freunden gefangen genommen und angegriffen wurden.