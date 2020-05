Robert Kennedy Jr. warnt vor dem militarisierten tyrannischen Polizeistaat

Robert Kennedy Jr. Bild Instagram

Zu Beginn der Quarantäne habe ich davor gewarnt, dass Despoten und Milliardäre die Krise nutzen würden, um Überwachung und autoritäre Kontrolle in Gang zu bringen. Sie würden AmeriKa in einen Staat der nationalen Sicherheit verwandeln, die endgültige Liquidierung der amerikanischen Mittelklasse in die Wege leiten und ihren Reichtum an eine Plutokratie von Digital- und Pharmamilliardären übertragen.

Sicherlich haben wir uns mit rasender Geschwindigkeit von der vorbildlichen Demokratie der Welt zu einem militarisierten tyrannischen Polizeistaat entwickelt, der sich unter unserer Ferse des Big-Data, der Großen Telekommunikation, des Ärztekartells und des Militär-/Industrie-/Intelligence-Apparats windet. Die Quarantäne von Gates hat 100.000 kleine Unternehmen dauerhaft in den Ruin getrieben, 38 Millionen Arbeitsplätze und 16 Millionen Amerikaner ihre Gesundheitsversorgung gekostet. Die Superreichen mästen sich an den Knochen der ausgelöschten Mittelschicht. Laut einem Bericht von “Americans for Tax Fairness” sehen Milliardäre zu, wie sich ihr Reichtum jenseits aller Vorstellungskraft zusammensetzt.

Zwischen dem 18. März, als der Lockdown begann, und dem 19. Mai wuchs das Gesamtvermögen von Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) und Larry Ellison (Oracle) um 75,5 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Forbes stieg das Gesamtvermögen der 630 US-Milliardäre um 434 Milliarden. Tech-Aktien für den Überwachungsstaat sind diejenigen die am optimistischsten gehandelt werden. Microsoft (Bing), Facebook und Amazon erleichtern uns den Übergang in eine militarisierte Oligarchie, indem sie die Zensur gegen alle Äußerungen von Meinungsverschiedenheiten durchsetzen.

Zuckerbergs Reichtum stieg um 46,2 Prozent (25,3 Milliarden Dollar), Bezos um 30,6 Prozent (34,6 Milliarden Dollar); Gates um 8,2 Prozent (8 Milliarden Dollar); ihre Aktien erreichten diese Woche historische Höchststände. Die Aktien von Amazon stiegen seit Januar um 29% & Facebook stieg im Gleichschritt mit dem Lockdown um 10%. .

Auch andere Tech Titans sahen ihre Portfolios Höchststände erreichen; Buffett um 0,8 Prozent (plus 564 Millionen Dollar) & Larry Ellison’s um 11,9 Prozent (plus 7 Milliarden Dollar) Musk um 48 Prozent (plus 11,8 Milliarden Dollar). Andere Milliardäre, die ihren Reichtum aus dem öffentlichen Elend schöpfen, sind u.a. ppl tech-Milliardär Michael Dell; Pharma-/Medienbaron Rupert Murdoch. Diese Hauptpersonen werden einen Überwachungs-/Polizeistaat brauchen, um ihre obszönen Gewinne vor der öffentlichen Wut zu schützen.

robertfkennedyjr