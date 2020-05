Nach Madagaskar haben nun 150 haitianische Ärzte ein Mittel zur Corona-Behandlung entdeckt

Wir brauchen nicht zu warten, dass irgendein Weißer kommt, um uns synthetische Medizin zu geben. Wir haben vor Ort medizinische Pflanzen gefunden, um unser Volk in Haiti zu behandeln, genau wie in Madagaskar … Wir brauchen nicht nach Fremden mit einem Mittel zu suchen, wir haben es hier …. Lasst uns wertschätzen, was wir hier haben … Wir werden ein Zusammenwirken unserer traditionellen Ärzte, Phytotherapeuten, konventionellen und kubanischen Ärzen in Haiti herstellenm, um dem Volk zu helfen. …