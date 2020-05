Der Sinn eines neuen Gipfeltreffens im Normandie-Format ist mehr als fraglich

Da kommt der Verdacht auf, die Ukraine habe ein Abkommen unterzeichnet, ohne sich wirklich daran halten zu wollen

Depositphotos

Über fünf Jahre Erfahrung im Konflikt in der Ostukraine zeigen, dass Minen und Blindgänger eine der Hauptursachen für Opfer unter der lokalen Bevölkerung darstellen. Mit der Verschärfung der Spannungen im Konfliktgebiet im Osten der Ukraine, die in den letzten Wochen zu beobachten war, geht auch der zunehmende Einsatz von Minen einher, den beide Seiten praktizieren. Und die tragischen Folgen bleiben nicht aus.

Seit Beginn des Monats Mai beobachtete die Special Monitoring Mission to Ukraine der OSZE, dass auf beiden Seiten der Kontaktlinie neue Minenfelder angelegt wurden, wie zum Beispiel am 5. Mai in der Entflechtungszone von…..