Das Risiko das Gold Illegal werden kann

Man darf es nicht unterschätzen. Wir erleben gerade einen absolut allumfassenden Großangriff auf den Kapitalismus, der von den Sozialisten in Verbindung mit der Klimawandelgemeinde und der Bill Gates Stiftung ausgeführt wird, in der auch die Abschaffung von Papiergeld vorangetrieben wird. Sie werden keine Alternative zu ihrer Agenda zulassen. Das alles geht über den massiven Wahlbetrug hinaus, den wir für die Wahlen 2020 in den USA kommen sehen. Nancy Pelosi hat bereits die Schaffung eines digitalen Dollars in das Gesetz für die Hilfen wegen des Coronavirus eingearbeitet, was Trump wieder entfernen ließ. Sie wollen Trump um jeden Preis entfernen, weil er ihrer sozialistisch-klimawandelpolitischen Agenda im Weg steht, während Bill Gates ein Kontrollsystem schaffen will, bei dem wie er selbst sagt die Regierung jederzeit wissen wird, wo man sich aufhält.

Sie wollen all das eliminieren, was sie als Schattenwirtschaft betrachten. Man schaue sich dazu einmal Länder wie Australien an, die Bill Gates mit Freuden begrüßt haben. Er hat gerade zehn Millionen Dollar gespendet, mit denen die Einführung eines Impfstoffs in Australien finanziert werden sollen. In Australien ist es heute eine Straftat, mit 10.000 Dollar oder mehr in bar zu zahlen. In Europa wiederum überrascht es keineswegs, dass die Menschen Gold kaufen, um sich gegen den Verfall des Euro abzusichern, nun da die EZB ohne Ausweg in dieser verrückten Negativzinspolitik gefangen ist.

Es war Bill Gates, der Indien riet, seine Währung komplett zu digitalisieren. Für Gates sind Indien und Afrika Versuchslabore, in denen er seine Impfstoffe und seine Neue Grüne Weltordnung austesten kann. Bill Gates ließ bereits eine Milliarde Inder biologisch markieren, wobei dort die Bewegungen einer jeden Person aufgezeichnet werden. Er ist wild entschlossen, den Aufenthaltsort einer jeden Person auf dem Planeten nachzuverfolgen. Wie es wohl weitergehen wird? Mit Genehmigungen für das Kinder machen?

Die EU-Behörden werden früher oder später auch den Versuch unternehmen, das Gold zu enteignen, so dass der Besitz von Gold als Privatperson illegal wird, ähnlich wie es in den USA unter Roosevelt war. Ihre Intention wird darin bestehen, jeden Weg des Widerstands gegen ihre sozialistische Agenda zu beseitigen.