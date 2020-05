«Russland sät vor den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten Zwietracht, um den demokratischen Kandidaten Joe Biden zu trüben», erklärte The Washington Post auf unangemessene Weise, als sie die Veröffentlichung von Bändern mit Poroschenko und Biden erklärte.

Bild AP.

Der Artikel trägt den Titel: «Nein, der Biden-Ukraine-Skandal wird es nicht sein».

Laut der Veröffentlichung hat der Sohn von Präsident Trump, Donald Trump Jr., der einst die russische Unterstützung im Kampf gegen Hillary Clinton bei den Wahlen 2016 begrüßte, seine Twitter-Beiträge bereits veröffentlicht und hinzugefügt, dass dies Biden treffen würde. Das Washingtoner Magazin antwortet auf diese Aussage, dass Biden angeblich keinen Schlag durch die Veröffentlichung der Aufzeichnung erleidet. Gleichzeitig haben die republikanischen Führer des US-Kongresses bereits «Anstrengungen unternommen, um den Mythos von Bidens skandalösen Aktionen in der Ukraine zu verbreiten», heißt es in dem Artikel.

The Washington Post gibt an, dass die Aufnahmen von dem ukrainischen Parlamentarier Andriy Derkach stammen, den die Veröffentlichung mit einer bestimmten «russischen Spionageagentur» in Verbindung bringt. Derkach sagt, dass aus diesen Aufzeichnungen hervorgeht, dass Biden 2015 Druck auf den damaligen Präsidenten der Ukraine Poroschenko ausübte, um dem ukrainischen Gasunternehmen Burisma zu helfen, für das Bidens Sohn Hunter arbeitete.

Laut der Veröffentlichung ist jedoch nirgends in der Akte zu hören, dass Biden Fälle im Zusammenhang mit Burisma oder seinem Sohn bespricht. Das amerikanische Magazin kommt zu dem Schluss, dass das von Derkach bereitgestellte Audioband «nichts Neues» enthält.