Trump hat den Propagandakrieg gegen China gewonnen

Donald Trump hat endlich einen Krieg gewonnen. Es ist ein Krieg, für dessen Bekämpfung er in einzigartiger Weise geeignet ist, ein Propagandakrieg, und er hat ihn erfolgreich gegen China geführt, indem er die westlichen Medien beherrscht.

Diese Aussage impliziert keinerlei Urteil meinerseits darüber, ob er diesen Krieg mit China hätte führen sollen oder nicht. Er hat ihn geführt und ist siegreich daraus hervorgegangen, weil er die Bedrohung durch COVID-19 als böses chinesisches Komplott das Millionen von Menschen tötet umgedreht hat.

Nun bin ich davon überzeugt, dass die Umstände von COVID-19 ein Komplott böser Menschen waren, Millionen von Menschen zu töten und einen düsteren, autoritären Alptraum einzuleiten, für dessen Ausführung seit Jahren Gesetze und Aktionspläne geschrieben wurden. Ich bin nur nicht davon überzeugt, dass China voll und ganz dahinter stand.

Mein Grundproblem mit Trumps chinesischem Propagandakrieg gegen COVID-19 besteht darin, dass er die wahren Schuldigen für seine weltweite Entwicklung vom Haken lässt. Aber letztlich ist das eine andere Diskussion.

In der heutigen Diskussion geht es darum, wo die Dinge zwischen den USA und China stehen und was für die Zukunft auf dem Tisch liegt. Warum glaube ich, dass Trump seinen Krieg gegen China gewonnen hat?

Ganz einfach, wegen der Zahlen.

Eine kürzlich von Bloomberg durchgeführte Umfrage ergab, dass 78% der Amerikaner bereit sind, für Produkte, die “Nicht in China” hergestellt werden, mehr auszugeben als Produkte die in “China”hergestellt wurden. Darüber hinaus sagt diese Umfrage weiter, dass 40% der Amerikaner jetzt sagen, dass sie überhaupt nichts mehr in China kaufen werden.

Ich kann Ihnen sagen, dass sich mehr Menschen, mit denen ich hier in den USA persönlich spreche, an diesem Punkt befinden. Ich gehöre nicht dazu. Obwohl ich persönlich es vorziehe, dass mein Essen, meine Kleidung und meine……