Post startet prophylaktisches Corona-Testprogramm mit mehr als 10.000 Beschäftigten

Düsseldorf (ots) – Die Deutsche Post wird als erster deutscher Konzern viele Tausend Mitarbeiter ohne konkreten Anlass auf Covid-19 testen lassen. Das sagte Vorstand Tobias Meyer der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). “Wir gehen über zu einer prophylaktischen Teststrategie. Wir werden deutlich mehr als 10.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten, sich vorsorglich auf Covid-19 testen zu lassen, dies vor allem in größeren Betriebsstätten”, sagte Meyer: “Unsere Betriebsärzte werden so voraussichtlich in einem Teil der 36 Paketzentren und möglicherweise auch Briefverteilzentren entsprechende Tests anbieten.” Die Post habe in Deutschland zuerst rund 4000 Mitarbeiter getestet, nachdem es in deren…..

