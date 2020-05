USA: Die durch die Abriegelung induzierten Selbstmorde überholen die Coronavirus-Todesfälle

Die Ärzte eines kalifornischen Krankenhauses berichten von mehr Selbstmordfällen als solche die an Coronaviren starben, und ein Arzt bezeichnet den Zustrom von Selbstmordopfern als “beispiellos”, so ABC 7.

Das John Muir Medical Center in Walnut Creek, in der East Bay Region der San Francisco Bay Area, hat in den letzten vier Wochen “eine Reihe von Selbstmordversuchen in den letzten vier Wochen erlebt”, sagte der Leiter der Trauma-Abteilung, Dr. Mike deBoisblanc, gegenüber ABC 7.

“Wir haben noch nie solche Zahlen in einem so kurzen Zeitraum gesehen”, sagte er.

Die psychische Gesundheit leidet während des durch das Coronavirus eingeführten Hausaufenthalts so sehr, dass er ein Ende der Anordnungen fordert.

“Persönlich denke ich, dass es an der Zeit ist”, sagte Dr. Mike deBoisblanc. “Ich denke, ursprünglich wurde diese (die “shelter-in-place”-Ordnung) eingeführt, um die Kurve abzuflachen und sicherzustellen, dass die Krankenhäuser die Ressourcen haben, um sich um COVID-Patienten zu kümmern.

Kacey Hansen, eine Schwester für Traumatisierte Fälle, die seit fast 33 Jahren im Krankenhaus arbeitet, erzählte ABC 7 auch, dass es eine beispiellose Anzahl von Selbstmordversuchen gibt.

Bis zu 75.000 Amerikaner könnten infolge der Pandemie an Drogen- oder Alkoholmissbrauch und Selbstmord sterben, berichtete die nationale Public-Health-Gruppe Well Being Trust in einer Studie.

Das Fehlen eines endgültigen Enddatums für die Anordnung von Hausbesuchen und andere Einschränkungen sowie Massenarbeitslosigkeit und zusätzlicher Stress könnten die Zahl der “Verzweiflungstoten” erheblich erhöhen.

“Unbestreitbar müssen die politischen Entscheidungsträger einen großen Schwerpunkt auf die Milderung der Auswirkungen von COVID legen. Wenn das Land jedoch weiterhin die Kollateralschäden – insbesondere die psychische Gesundheit unserer Nation – ignoriert, werden wir nicht gestärkt daraus hervorgehen”, warnte Benjamin Miller, der Chefstrategieleiter des WBT.

Sowohl Hansen als auch deBoisblanc sagen, dass es vor allem junge Erwachsene sind, die durch Selbstmord sterben, oft wegen den Ängsten und dem Stress, die Isolation und Arbeitsplatzverlust verursachen können.

Da die Menschen von ihren gewohnten Unterstützungsnetzen, zu denen Kirchen, Schulen und Vereine gehören, abgekoppelt sind, fühlen sie sich bei solch abrupten Unterbrechungen des normalen Tagesablaufs möglicherweise allein und und verlassen.

Das Krankenhaus befürwortet laut einer Erklärung gegenüber ABC 7 die “Shelter-in-place”-Ordnung, auch wenn das Personal möglicherweise anderer Meinung ist.