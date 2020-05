Geplante 5G-Antenne eint die Bewohner von Hünenberg See

An den Geleisen in Hünenberg See soll eine Mobilfunkantenne gebaut werden. Doch das Gelände des Parkplatzes und des Ökihofs zwischen Kantonsstrasse und Bahn ist auch für ein neues Dorfzentrum vorgesehen. (Bild: zvg)

In Hünenberg, Baar und Unterägeri gibt es Widerstand gegen neue 5G-Antennen. Dabei ist in Hünenberg auch die Entstehung eines zweiten Dorfzentrums am See betroffen. Die neue Antenne beim Zythus würde die ohnehin komplizierte Umsetzung des Vorhabens nochmal schwieriger machen – oder gar verunmöglichen, glauben die Gegner. Hier mehr……