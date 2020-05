Die bipolare Welt

China ist zum schnell heranwachsenden Antipoden des alten, obsoleten Hegemon USA geworden. In den sich herausbildenden Strukturen der Wirtschafts- und Politmacht China sind die Umrisse des Sino-Blockes zu erkennen, der in Zukunft gegen den US-Block steht. Wird ein Machtwechsel an der Spitze ohne einen Krieg zwischen den beiden Herrschafts-Aspiranten möglich sein? Der Autor versucht zuerst einmal die Blöcke — hier USA, dort China — etwas genauer zu betrachten. Wer bleibt zunächst außen vor? Und wer könnte das Zünglein an der Waage bilden?