Der Green New Deal ist die Agenda 21: Der wachsende Drang sie in Gesetze zu gießen

Von Tom DeWeeze

Übersetzung©: Andreas Ungerer

21. April 2020, American Policy Center

Seit über 30 Jahren trage ich nun schon einen Aluhut, weil ich und ein paar andere in der Lage waren zwischen den Zeilen der Agenda 21 der Vereinten Nationen zu lesen. Als dann im vergangenen Jahr die Globalisten eine schwachsinnige Kellnerin benutzten, um ihren Green New Deal auf den Weg zu bringen, lachte die Republikanische Partei, aber ich erkannte sofort ganz genau, was dort geschah. Wieder einmal war es die Agenda 21, diesmal jedoch auf Steroiden.

Also, machen Sie sich bereit, denn nun sie sind im Begriff, den Green New Deal in Amerika auf allen Regierungsebenen durchzusetzen. Ihre Inspiration für diesen neuen Spielplan stammt aus den Lehren, die sie aus Lockdown wegen des Coronavirus‘ gezogen haben. Angst ist der Schlüssel. Die neue Unabwendbarkeit wird der Klimawandel sein, wobei sie die Pandemie-Taktiken…..