Covid-19: Die angebliche “Wiedereröffnung der Wirtschaft” wird nicht dauerhaft Bestand haben

Wie definiert man einen wirtschaftlichen “Neustart”? Die viel zitierte “Wiedereröffnung der Wirtschaft”?

Virus-pixabay.com

Ich denke, die meisten Leute würden sagen, dass eine Wiedereröffnung bedeutet, dass alles wieder so wird, wie es vor der Krise war; oder zumindest so nah wie möglich. Die meisten Leute würden auch sagen, dass eine Wiedereröffnung etwas ist, das von Dauer ist. Einfach zu sagen, dass “das Land wieder aufgemacht wird”, während in bestimmten Bereichen viele Beschränkungen beibehalten werden (wie in der Gastronomie), ist letztlich ein Beruhigungsplacebo für die Massen. Und eine Wiedereröffnung mit der aus meiner Sicht vorhandenen Absicht, innerhalb weniger Wochen erneut die Zwangsmaßnahmen hochzufahren, ohne die Situation der Öffentlichkeit zeitgleich ausreichend bzw. überhaupt zu erklären, ist ein Betrug an den Menschen höchsten Grades.

Im Nordosten Chinas soll ein erneuter Corona-Hotspot entstanden sein, der uns medial als Beweis für eine zweite……