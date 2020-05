Hierzulande tritt das Kawasaki-Syndrom äußerst selten auf, dennoch nimmt die Erkrankung bei Betroffenen einen schweren Verlauf. Zudem steht das Coronavirus Covid-19 in Verdacht, das Kawasaki-Syndrom auszulösen. Doch was ist die Krankheit mit dem exotischen Namen überhaupt und was ist daran so gefährlich? Alles Wichtige erfahren Sie hier…….