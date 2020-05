Dieser Coronavirus-Betrug ist geplante Panik und [Massen]-Mord zum Zweck der fortschreitenden Installation der Kontroll-Agenda

Deutsche Fassung:

„Wir nähern uns rasch der Phase der endgültigen Umkehrung: der Phase, in der die Regierung frei ist, alles zu tun, was sie will, während die Bürger nur mit Erlaubnis handeln dürfen; das ist die Phase der dunkelsten Perioden der Menschheitsgeschichte, die Phase der Herrschaft durch rohe Gewalt.“

Ayn Rand – Ayn Rand- Nathaniel Branden, Alan Greenspan, Robert Hessen (1986). „Kapitalismus: Das unbekannte Ideal“, S.320, Pinguin

Es hat nicht lange gedauert, bis die Menschen in den Vereinigten Staaten [Anm. DWB: und in der Welt] durch den Betrug namens Coronavirus zu einer komatösen Gesellschaft wurden. Eine leichtere Machtübernahme in den Köpfen der Amerikaner [Anm. DWB: und der Menschen weltweit] war kaum vorstellbar.

Dies ist zum großen Teil auf die Massen-Ignoranz zurückzuführen, die über viele Jahrzehnte in die Menschen hineingezüchtet wurde. Unwissenheit wird sich immer in der Herde zeigen, daher muss man, um als freie Seele zu……